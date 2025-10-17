Afammer lamenta no hablar en el pacto por el clima

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El colectivo Afammer León lamenta no haber tenido espacio de intervención en el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, celebrado en Ponferrada, pese a su labor en el Bierzo, una de las zonas más afectadas por los incendios- La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural expresa su «sorpresa y decepción» por no haber tenido la oportunidad de intervenir en el reciente Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, a pesar de su trayectoria en la defensa del medio rural y su trabajo directo con mujeres en zonas especialmente vulnerables al cambio climático, como la comarca del Bierzo. Desde Afammer León recuerdan que el Bierzo ha sido en los últimos años una de las zonas más castigadas por los incendios forestales y el abandono rural, problemas estrechamente ligados a la emergencia climática. La asociación desarrolla desde hace años proyectos de sostenibilidad, formación y empoderamiento de mujeres rurales, fomentando prácticas agrícolas sostenibles.