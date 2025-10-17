Asprona Bierzo celebró su gala Aspronauta

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La sala Río Selmo de Ponferrada fue escenario los Premios Aspronauta, que en esta edición reconocieron la labor de la Asociación Alzheimer Bierzo, el Instituto de Estudios Bercianos, LaLiga Genuine, el pódcast «Diversamente hablando» del Campus de Ponferrada, el Estudio Pablo Guerrero y Etiquetas Coreti. En el evento, presentado por Silvia Nogueiro (La 8 Bierzo) junto a Eugenio Borisov, se rendía un homenaje especial a Marisa Alejandre, primera presidenta de Asprona Bierzo. El director general de Asprona Bierzo, Valentín Barrio, agradecía la ayuda de todos y la labor desarrollada.