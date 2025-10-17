La campaña de teatro escolar de la Diputación llegará a 3.000 escolares

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La segunda edición de la campaña de teatro escolar «Thea Tryn», impulsada por la compañía berciana Nath Teatro y la Diputación de León, a través dl Instituto Leonés de Cultura, comenzará el próximo mes de noviembre con un total de 30 funciones y el objetivo de alcanzar los 3.000 espectadores entre los escolares de centros rurales de la provincia. El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez y el responsable de Nath Teatro, Andrés Campelo, fueron los encargados de presentar la nueva edición en Ponferrada, donde desvelaron que el pasado año participaron 1.755 alumnos de 33 centros rurales. Y es que el objetivo principal de este ciclo es acercar el teatro a todos los niños, independientemente de donde residan, además de dar a conocer la historia, la cultura y el patrimonio leonés. Martínez recordó que se trata de una idea original de Andrés Campelo que persigue «promover el gusto por el teatro entre los más jóvenes y apoyar a los creadores locales, con obras cuyos temas deben estar relacionados con la provincia de León».

A esto se une el conocimiento de diferentes espacios escénicos ya que los participantes viajarán por diferentes puntos de la provincia para disfrutar de las representaciones, completando el viaje con visitas a museos, centros de interpretación o lugares destacados del sitio a donde acudan.

Martínez explicó que este año han sumado dos nuevos escenarios, que son El Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas y el Monasterio de Santa María de Carradecedo, en Carracedelo. Además la Diputación de León facilitará el desplazamiento de los alumnos. «De esta forma se logra enriquecer, en gran medida, su conocimiento de la provincia», dijo el diputado. «La experiencia es muy enriquecedora, resaltando diferentes aspectos de nuestra historia, patrimonio o identidad, como la minería, las leyendas o el Camino de Santiago», añadió. Por su parte Campelo agradeció la colaboración del Instituto Leonés de Cultura ya que sin ellos «no sería posible sacar esto adelante». «Es muy importante que se nos conozca, pero sobre todo que niños, como los de Silván, tengan facilidades para llegar al teatro", resaltó.