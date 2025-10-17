Quiñones desvela que habrá dos helicópteros de la Junta en el Bierzo para sanidad e incendios

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en calidad también de presidente de la gestora del PP de León, junto con el delegado de la Junta, Eduardo Diego, y la procuradora autonómica Beatriz Coelho, detallaban este viernes en Ponferrada nuevas partidas de los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el Bierzo el próximo año 2026. Entre ellas destacaba, como novedosa, 2,5 millones de euros para el nuevo helicóptero sanitario de uso exclusivo para el Bierzo, y también otro helicóptero para la zona Oeste, dedicado a las tareas de prevención y extinción de incendios forestales, además de la creación de una cuadrilla helitransportada a mayores.

Ahora mismo en la provincia de León hay 4 helicópteros con 4 cuadrillas helitransportadas y, con el anuncio nuevo, habrá otros dos más citados anteriormente. "Una de ellas estará en el Oeste y por tanto va a servir al Bierzo, además del helicóptero de Cueto, y que contaría así con dos cuadrillas helitransportadas al margen del resto de cuadrillas que tiene de tierra el operativo. Por tanto si añadimos un millón más para el nuevo helicóptero y cuadrilla forestal, y además esos 2,5 millones que importa el helicóptero sanitario específico para el Bierzo estaríamos llegando a una inversión de 60,04 millones para el Bierzo", expresaba Quiñones.

En partidas generales aparecen los 56,54 millones de euros de presupuesto para la comarca, lo que supone un 111% más que en las cuentas del año precedente. "Estamos hablando de más que duplicar los presupuestos anteriores, que eran más de 23 millones de euros para el Bierzo. Y sólo en el capítulo 6 de inversiones 49,54 millones", dijo Quiñones.

El consejero destacaba igualmente las partidas millonarias destinadas a la promoción y desarrollo industrial en el Bayo (Cubillos del Sil) y también en el de la Llanada (Ponferrada). Se trata de una partida de 20 millones de euros para nuevos accesos y otras infraestructuras. En el caso del polígono de la Llanada, el consejero dijo que se presentará próximamente todas las actuaciones de la Junta en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada. Para el próximo año aparecen en los presupuestos una partida de 60.000 euros, que es una partida previa no relacionada con la certificación de obra prevista.

Quiñones detallaba igualmente la inversión en Medio Ambiente para el Bierzo, citando por ejemplo renovación de la carretera de Ponferrada a Villablino, la CL-631, viviendas en Carracedo. También el arreglo de la carretera de Valdeprado en Páramo del Sil para conectar más rápido con Asturias por Degaña, con una partida de 300.000 euros o los 5,3 millones ya consignados para la modernización del regadío en el Canal Bajo del Bierzo. o los 953.000 euros de la concentración parcelaria de Noceda-Quintana. Y así desgranó la inversión en Educación, Cultura, Sanidad o los 38 millones de euros que está desarrollando en obras en la comarca el Somacyl.

La procuradora autonómica del PP por el Bierzo, Beatriz Coelho hacía también una valoración positiva de la inversión de la Junta en la comarca, pero criticaba la postura del Gobierno central con el castigo en las inversiones a la comarca. En concreto dijo que era "vergonzante" que en los últimos días viajaran el Bierzo varios ministros socialistas y un presidente del Gobierno y no pronunciaran ni una palabra sobre la necesaria inversión estatal en el nuevo horno de vidrio de la cristalera Tvitec, asentada en el Bayo, para la que la Junta sí ha mostrado su apoyo inversor.