La Junta reconstruye Lusío con 6,6 M€ y agiliza los trabajos en Las Médulas

La Junta de Castilla y León va a restablecer totalmente la localidad berciana de Lusío, en el municipio de Oencia, con una inversión de 6,6 millones de euros. Esta cantidad va a servir para reedificar nueve casas que el fuego se llevó este verano. Asimismo, con el fin de «fomentar el arraigo en el medio rural», el gobierno autonómico va a construir en suelo cedido tres viviendas más, para uso residencial. Este trío de casas serán cedidas al Ayuntamiento de Oencia, al que pertenece Lusío.

María Pardo, directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, fue la portavoz encargada de anunciar estas buenas nuevas para el municipio, en el que se encontraba con motivo de las actuaciones de reconstrucción más necesarias e inmediatas que ya van a dar comienzo en Lusío, donde «la destrucción fue devastadora y afectó prácticamente toda la localidad».

Esta tesitura excepcional es lo que llevó, según aclaró, a que presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tomara esta decisión de inversión de tal calibre, «específica y singular con Lusío, un pueblo que tiene un altísimo valor arquitectónico».

«Por este motivo, debido a la elevada devastación y el valor arquitectónico de Lusío, el gobierno autonómico asumirá la recuperación del pueblo en su totalidad, lo que además de las viviendas, implicará devolver las infraestructuras al estado en el que estaban, pavimentar y recuperar las redes de saneamiento y de energía eléctrica», especificó pormenorizadamente la funcionaria castellanoyleonesa.

María Pardo declaró que, «una vez que todas las infraestructuras y el equipamiento público esté en las condiciones que tenga que estar, se procederá a la reconstrucción de un total de nueve viviendas afectadas, con cuyas familias me he reunido hoy para abordar los detalles de los trabajos, darles tranquilidad y mostrarles el apoyo de las instituciones públicas en estos difíciles momentos».

«El compromiso con el medio rural y el deseo de que haya nuevas familias que puedan arraigar en la localidad es total», aseguró con convencimiento Pardo, tratando de mostrar que la apuesta desde Valladolid por el León y el Bierzo vaciado es real. Se va a alcanzar un acuerdo para la cesión de otros terrenos que conlleven la construcción de tres nuevas viviendas que, con posterioridad, se cederán al Ayuntamiento para, en palabras de la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo «ponerlas a disposición de familias que tengan escasos recursos y puedan tener interés en vivir en una localidad tan bonita y tan singular». La reedificación de nueve viviendas más la construcción desde cero de otras tres, suman un total de 12 casas para el pueblo de Lusío.

María Pardo aprovechó su visita a Lusío para recordar los tres millones de euros destinados por la Junta a órdenes de emergencia, así como otras actuaciones muy relevantes en localidades donde las familias se han visto afectadas en sus hogares. Así, tras los incendios, el Gobierno autonómico puso en marcha líneas de ayudas directas únicas en España que cubren hasta 203.000 euros por vivienda arruinada, hasta 18.000 euros por enseres y hasta 40.000 euros por edificación complementaria.

Posteriormente, la directora también ha acudido al pueblo de Las Médulas, en el municipio de Carucedo, otro de los más dañados por el incendio del último verano, para conocer el estado de ejecución en el que se encuentran las obras de recuperación de los inmuebles afectados. Allí, ha paseado entre los restos calcinados y se ha reunido con varias familias para avanzar en la recuperación de sus viviendas que, en algunos casos singulares, será también asumida por la Junta

Hay que tener en cuenta, que en sus presupuestos, la Junta ya ha decidido destinar, dentro del área de Cultura, Turismo y Deporte, una gran partida, de 2.050.000 euros, para la reconstrucción de las infraestructuras del espacio de Las Médulas.

