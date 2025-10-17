La Peña de Congosto ofrece una interesante exposición sobre Álvaro de Mendaña y los descubrimientos

Presentación de la exposición sobre la era de los descubrimientos y Álvaro de Mendaña y la exploración del Pacífico Sur.LUIS DE LA MATA

Congosto inauguraba este viernes una interesante y cuidada exposición sobre Álvaro de Mendaña, la era de los descubrimientos y su exploración del Pacífico Sur. La muestra se puede ver en el complejo Rock Suites de la Peña de Congosto.

La exposición está comisariada por el historiador Vicente Fernández Vázquez y Francisco Balado Isunza, Está realizada por la firma Rici Comunicación.

Además de la muestra se desarrollan unas jornadas sobre nuevas perspectivas de la labor del explorador Álvaro de Mendaña vinculado a Congosto. Serán este fin de semana, durante el sábado 18 y el domingo 19 de octubre.

En la inauguración este viernes asistieron numerosas personalidades, entre ellas varios alcaldes, como el anfitrión Jorge García Vega; el de Ponferrada, Marco Morala, o el de Molinaseca, Alfonso Arias, entre otros, así como la presidenta del Instituto de Estudios Bercianos, Mar Palacio.

Tras la inauguración de la exposición sobre la era de los descubrimientos actuaba la coral Polifónica Bembibrense dirigida por Zoe Blanco, en el ciclo coral del Santuario de Nuestra Señora de la Peña. Finalmente se sirvió un vino español.

Muestra sobre Álvaro de Mendaña en la Peña de Congosto.LUIS DE LA MATA

Un detalle de la muestra sobre Álvaro de Mendaña.LUIS DE LA MATA