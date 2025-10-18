La planta de Forestalia en el Bayo se reactiva en noviembre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La situación en la planta de producción eléctrica con biomasa de Forestalia en el macropolígono del Bayo empieza a encauzarse y ya hay una posible fecha de reanucación total de los trabajos tras un primer acuerdo con los sindicatos. El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha adelantado en Ponferrada que espera que la central de biomasa de Forestalia en Cubillos del Sil vuelva a estar operativa a mediados del próximo mes de noviembre, tras el cierre de la planta por la empresa Acciona —encargada del mantenimiento y que propició el despido de sus 45 trabajadores de la subcontrata.

Juan Carlos Suárez-Quiñones explicó que los empleados afectados han alcanzado un acuerdo sobre la extinción de sus contratos y que la Junta mantendrá su participación del 15% en la sociedad, lo que le permite tener un control parcial sobre la gestión de Forestalia. «Hubo diferencias previas porque el Gobierno no abonaba lo que le correspondía, lo que generó problemas en la central. Nuestra intención ahora es que funcione», afirmó el consejero en Ponferrada a preguntas de los periodistas. Aseguró que la Junta se hará cargo de los trabajadores necesarios para reactivar la planta y precisó que, jurídicamente, es necesario tomar posesión de las instalaciones, un proceso que los servicios jurídicos están gestionando y que calificó de «rápido e inminente». En cuanto a la posible venta de acciones que se planteó en un momento anterior, Suárez-Quiñones indicó que «no se ha producido» y aseguró que actualmente la prioridad es la puesta en funcionamiento de la planta, y no la venta de participaciones.