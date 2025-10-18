Beda apoya anualmente a unas 300 personas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) participaba ayer en el 50 aniversario del centro del centro de tratamiento del alcoholismo Beda, en la Biblioteca Municipal Valentín García Yebra de Ponferrada. En el evento se expuso un collage con las experiencias de los usuarios en tratamiento, tanto familiares como pacientes, para darles voz y poner en valor su esfuerzo diario. También hubo una mesa redonda sobre la historia de la entidad, con participantes como Honorino Gallego, médico de familia y autor del «Programa de Tratamiento para el Abuso y/o Dependencia del Alcohol»; Ana María Fernández, trabajadora social de Beda desde 1985; y María Bretaña, especialista en Psicología Clínica y profesora colaboradora en la Ubed y la Universidad de León. Beda ofrece apoyo anualmente a unas 300 personas, de las cuales un 30% son mujeres. Además del alcoholismo, los usuarios del centro pueden padecer comorbilidades como trastornos de ansiedad o depresión y por este motivo recomiendan acudir a las terapias