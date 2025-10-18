Reformada por la Escuela Taller la plaza de Bárcena

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Escuela Taller «Pablo Voces» finalizó las actuaciones de mejora y reforma de la plaza de Bárcena del Bierzo. David Pacios, concejal responsable de la Escuela Taller Pablo Voces informa sobre la reciente reforma llevada a cabo en la plaza del pueblo de Bárcena del Bierzo, que ha incluido tanto el mantenimiento de las zonas verdes como una mejora significativa en la jardinería y la instalación de un sistema de riego automático. Los 10 alumnos del Programa Público de Empleo-Formación «La Rosaleda», en la especialidad de jardinería acometieron las mejoras.