La brigada de Obras acomete más de 200 mejoras en señalización y aceras de Ponferrada

Una de las quejas de la ciudadanía de cualquier ciudad, entre ellas Ponferrada, es el descuido en los detalles, en las baldosas sueltas de la acera, en la mala señalización, en el cuidado del mobiliario urbano. Pues bien, en el Ayuntamiento de la capital berciana se han propuesto dar respuesta a esos detalles con la brigada de obras creada especialmente para abordar esas pequeñas obras de reparación. De esta forma, en el último mes se ha trabajado en el ámbito de la señalización, y se han realizado 104 intervenciones correspondientes a la reposición y colocación de señales de tráfico, hitos azules, así como el pintado y repintado de pasos de cebra y otras señalizaciones horizontales, vados y bordillos. Entre estas actuaciones, las intervenciones en zonas de accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR), que suman en este caso una obra.

En lo que respecta al cuidado y mejora de los edificios municipales y otras instalaciones de responsabilidad del Ayuntamiento, se han ejecutado un total de 265 intervenciones en el último mes, que abarcan una variedad de trabajos en centros educativos (111 intervenciones), centros de acción social (Ceas), pabellones municipales, entre otros. Estas actuaciones incluyen reparaciones y sustituciones en instalaciones de fontanería, electricidad, albañilería, pintura y carpintería. De las intervenciones realizadas y ya contabilizadas en el total de este apartado, el personal del Servicio Eléctrico ha completado 99 actuaciones en edificios municipales e instalaciones públicas; de ellas, en fuentes ornamentales se han realizado un total de 12 actuaciones.

También se han llevado a cabo un total de 56 intervenciones, consistentes en la colocación de nuevos elementos y en la reparación de los ya existentes. En cuanto a reparaciones en aceras y viales, incluido bacheo, se han finalizado un total de 102 intervenciones, que han abarcado reparación de aceras y alcorques, baldosas, bordillos, arquetas, desbroce y acondicionamiento de caminos, entre otros.

La Brigada de Obras, enmarcada en la concejalía de Medio Rural, Infraestructuras, Turismo, Patrimonio y Protección y Salubridad Animal, que dirige Iván Alonso, daba así cuenta de las actuaciones finalizadas en el mes de septiembre.