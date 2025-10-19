Diario de León

Mueren dos personas al estrellarse contra el túnel de la presa de Bárcena y arder el coche

El suceso fue a la una de la madrugada en una zona conocida como el dique del Collado

Imagen tomada esta mañana en el lugar donde se estrelló y ardió el coche donde murieron dos personas. justo a la entrada del túnel que da la la presa de Bárcena

Imagen tomada esta mañana en el lugar donde se estrelló y ardió el coche donde murieron dos personas. justo a la entrada del túnel que da la la presa de Bárcena

Ponferrada

Ponferrada amanecía este domingo con una noticia de tragedia. Dos personas perdían la vida de madrugada en un accidente de tráfico registrado en las inmediaciones de la presa del pantano de Bárcena. Eran, según el parte de emergencias del 112 Castilla y León, la una y dos minutos de este domingo cuando reciben el aviso de un choque brutal en la zona de la presa de Bárcena, en el denominado dique del Collado. "Un vehículo ha sufrido una salida de vía, ha chocado y se ha incendiado. Dos personas han fallecido y se trasladó aviso a los bomberos de Ponferrada, Guarida Civil de León y Sacyl", dice la información facilitada a los medios de comunicación.

El coche ardió al estrellarse contra este talud, junto a la presa de Bárcena, municipio de Ponferrada.

El coche ardió al estrellarse contra este talud, junto a la presa de Bárcena, municipio de Ponferrada.LUIS DE LA MATA

