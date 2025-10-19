Mueren dos personas al estrellarse contra el túnel de la presa de Bárcena y arder el coche

Imagen tomada esta mañana en el lugar donde se estrelló y ardió el coche donde murieron dos personas. justo a la entrada del túnel que da la la presa de BárcenaLUIS DE LA MATA

Ponferrada amanecía este domingo con una noticia de tragedia. Dos personas perdían la vida de madrugada en un accidente de tráfico registrado en las inmediaciones de la presa del pantano de Bárcena. Eran, según el parte de emergencias del 112 Castilla y León, la una y dos minutos de este domingo cuando reciben el aviso de un choque brutal en la zona de la presa de Bárcena, en el denominado dique del Collado. "Un vehículo ha sufrido una salida de vía, ha chocado y se ha incendiado. Dos personas han fallecido y se trasladó aviso a los bomberos de Ponferrada, Guarida Civil de León y Sacyl", dice la información facilitada a los medios de comunicación.