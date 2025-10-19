Un curso sobre salud cardio para salvar vidas

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Con motivo del día mundial de la parada cardiaca con el lema «Todos los ciudadanos del mundo pueden salvar una vida», en el Palacio de Canedo, que cuenta con espacio cardioprotegido desde 2014, se ha impartido un curso de Soporte Vital Básico y manejo del Desfibrilador Automático (DEA) para personal de las diferentes áreas. Los alumnos han recibido el mismo por parte de miembros del Servicio de Urgencias del Hospital El Bierzo, de Ponferrada, y del Grupo Bierzo de Soporte Vital, coordinado y dirigido por el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León.