Ponferrada abre la carpa de las oenegés y hoy marcha solidaria

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada inauguraba este sábado una Carpa Solidaria en la plaza del Ayuntamiento, en la que se muestran las diferentes oenegés que trabajan en el municipio. La iniciativa forma parte de un fin de semana también solidario, dado que este domingo se celebra la tradicional marcha solidaria. El alcalde Marco Morala puso de manifiesto en la muestra que el Ayuntamiento se preocupa del desarrollo local y de sus vecinos, pero también se muestra la solidaridad con aquellas personas que tienen graves necesidades más allá de estas fronteras. «Esta es la Ponferrada solidaria en la que creemos, la Ponferrada solidaria por la que trabajamos y la que Ponferrada que garantizamos que seguirá existiendo durante este mandato y mientras ostentemos responsabilidades de gobierno», manifestó el regidor a los medios de comunicación.

Morala dijo que gracias a las oenegés y al voluntariado, «dado que sin ellos no podrían presumir de esa marca solidaria de Ponferrada, de una ciudad humanitaria y humanizada». Recordó que este año no hay presupuestos y se gestiorán de otra manera las ayudas. «A través de la concejalía de Interculturalida se pondrán los servicios y medios para su labor indispensables». El municipio coopera con el desarrollo al tercer mundo y el Ayuntamiento destina 90.000 euros a labores solidarias. Morala recordaba que Ponferrada este año ha recibidop el premio de la Consejería de Presidencia de la Junta como municipio solidario. Además de la carpa solidaria, se celebrará hoy, a partir de las 10.30 la marcha solidaria, en la Plaza del Ayuntamiento. El recorrido con 500 asistentes será de 11 kilómetros, y la recaudación se destinará a Cooperación Bierzo Sur.