La Gerencia Sanitaria del Bierzo realiza 140 cirugías de mama en los primeros diez meses del año

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ha efectuado un total de 140 cirugías de mama durante los diez primeros meses del año. Esta cifra se aproxima a la alcanzada en el mismo periodo de 2024, cuando la unidad de Patología Mamaria del Hospital del Bierzo llevó a cabo 132 intervenciones que incluyeron tumores y cualquier dolencia en la zona que requiera una operación.

Con motivo del día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra anualmente el 19 de octubre, la Gasbi recordó que el manejo esta enfermedad se lleva a cabo de forma multidisciplinar, es decir, que existe una red de trabajo en grupo entre los demás servicios del centro con el objetivo de garantizar una calidad asistencial correcta, rápida y eficaz.

Con el objetivo de informar a la población y concienciar sobre esta enfermedad, el Hospital del Bierzo colaborará con la Asociación Española Contra el Cáncer a través de una mesa informativa mañana, lunes 20 de octubre, que se ubicará en el vestíbulo principal del centro para apoyar la campaña de este año, con el lema ‘Nos lo tomamos a pecho’.

El manejo del cáncer de mama es un proceso largo y complejo desde su prevención, pasando por el diagnóstico precoz a través de cribados poblacionales e incluyendo la parte terapéutica. También requiere de cuidados continuados, un seguimiento posterior y un control de todas las complicaciones que pueden derivarse.Detrás de este proceso se encuentran una gran cantidad de profesionales trabajando de forma interconectada y continua para poder dar cobertura a las necesidades de cada paciente.