El Gil y Carrasco de Ponferrada, premio al trabajo estadístico

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El IES Gil y Carrasco de Ponferrada ha logrado una mención especial en el 65 Congreso Mundial de Estadística del Instituto Internacional de Estadística (ISI), celebrado recientemente en La Haya. El trabajo, con esta mención especial (Honourable Mention) en la categoría de Bachillerato, ha sido elaborado por las estudiantes Lucía García López y Carmen Menéndez Osorio, con la tutoría del profesor Santiago Alonso Palacios. La mención se registró formalmente como: "Spain Poster: Do We Have the Text Neck Syndrome?"

El Instituto de Ponferrada ganó en 2024 el primer premio de los XXIII Premios de Estadística de Castilla y León, que fueron entregados por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Posteriormente, el trabajo titulado «Estudio de prevalencia del síndrome Text-neck en estudiantes de Educación Secundaria en un centro de Castilla y León» fue seleccionado para participar en el concurso nacional «Incubadora de Sondeos y Experimentos 2023-2024» (actualmente conocido como AVATAR), representando a Castilla y León. En esta fase nacional, el trabajo resultó ganador en la categoría C (Bachillerato y Ciclos Formativos), entre los 15 que optaban al premio. Después de la fase nacional, ha sido seleccionado por la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa y por el INE para participar en la categoría Upper Secondary Schools del concurso Internacional de pósteres estadísticos ISPL 2024-2025, en representación de la fase nacional española (Avatar). El trabajo, adaptado a formato póster, fue presentado en el 65º Congreso Mundial de Estadística del ISI en La Haya, un evento mundial en estadística y ciencia de datos,