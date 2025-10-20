Ayuda solidaria para Santo Tomé y Príncipe

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La marcha solidaria celebrada ayer domingo en Ponferrada para recaudar fondos para la población infantil necesitada de Sao Tomé y Príncipe fue un éxito de recaudación. Hubo más de 500 inscritos, aunque a la hora de la salida la lluvia caída en la pasda jornada (deseada desde hace meses) restó asistencia. Los corredores y andarines recorrieron el monte Pajariel, próximo al casco urbano de Ponferrada, y con ello, además de hacer deporte, contributeron con su aportación a la casa de los pequeños necesitados. Y, a la par, disfrutaron de un día de lluvia novedoso propio del otoño.