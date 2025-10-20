Los ganaderos claman por la apertura del matadero de Toreno como servicio comarcal

El Bierzo sigue sin contar con un matadero comarcal en el que los ganaderos puedan sacrificar sus reses sin necesidad de tener que desplazarse fuera, a Astorga o a Galicia. El 3 de abril de 2024 se cerraban las últimas instalaciones que permanecían abiertas, que eran las municipales de Toreno, gestionadas por un fallido empresario que generó problemas a las arcas municipales y que aún trae de cabeza al actual alcalde, Vicente Mirón, con múltiples gestiones para tratar de abrirlo y dar el servicio que reclaman los ganaderos del Bierzo. Con estos precedentes, y siendo sabedores los ganaderos que el alcalde de Toreno está haciendo todo lo que puede y más para ayudarlos, en este periódico se recibía una carta firmada por la Asociación de Ganaderos y Criadores de Ternera del Bierzo (Ternabi), y también por la Asociación de Ganaderos de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (Agarbale). En ella, los propietarios del ganado para consumo mostraban su malestar y reclamaban una actuación urgente de la Junta de Castilla y León, y también de la Diputación de León, para tratar de que se restablezca el servicio.

Dicen textualmente los ganaderos que están saliendo muy perjudicados al no disponer de una sala de sacrificio y despiece en el Bierzo: «Sin un matadero de proximidad nuestras redes de comercialización se están viniendo abajo. Redes, que son la única garantía que tenemos frente a los vaivenes del mercado». En el escrito muestran su enfado: «Nos preguntamos si los gestores de la ‘cosa pública’ tienen legitimidad para dejar caer «graciosamente» las inversiones que se han levantado durante décadas, en un tiempo donde el esfuerzo fiscal y regulatorio sobre empresas y autónomos se puede calificar de ‘criminal’. Ante estos hechos no podemos si no entonar el ‘yo acuso’ a estos administradores que conducen nuestra comarca al marasmo y la devastación en la que nos encontramos. Si tener un matadero en el Bierzo no es importante, ¿Qué demonios lo es? Señores administradores: ¡Enmiéndense!, no pasen a la historia como los ‘enanos’ que entregaron su tierra a las agendas globalistas».

El alcalde de Toreno, Vicente Mirón, está intentando por todos los medios posibles abrir el matadero. El regidor decía este fin de semana a este periódico que está haciendo todas las gestiones para que alguien se haga cargo de las reparaciones necesarias del matadero, para ponerlo en marcha y licitarlo. «Afortunadamente conseguimos librar el tema de las deudas económicas de la anterior empresa y los vecinos se tuvieron que comer la deuda de la mala gestión del matadero. Yo estoy dispuesto a arriesgarme a eso, pero lo que no puedo hacer es que del presupuesto ordinario del Ayuntamiento arreglarlo. Hablé con Diputación y se lo llevé a la Junta, a la Consejería de Agricultura, y estamos esperando a que nos contesten. Nosotros hicimos todo el trabajo que teníamos que hacer para poder subrogar las empresas, pero la empresa anterior dio problemas y fue la que tuvo el caso de la carne de caballo», recuerda Mirón.

Preguntado el alcalde que con cuánto dinero se solventaría el arreglo del matadero para ponerlo en funcionamiento, Mirón se remite a un informe encargado a un aparejador, que cifraba la reparación en unos 100.000 euros.