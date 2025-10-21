Iván Alonso: «Lograr Medicina en el campus desde el primer año es una cuestión social»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«No es una cuestión solo de la Universidad, es una cuestión social y nunca vamos a renunciar a ella», aseguró ayer el concejal de Infraestructuras, Medio Rural, Turismo, Patrimonio Histórico, Salubridad y Protección Animal de Ponferrada, Iván Alonso, sobre la implantación del Grado de Medicina en el Campus de Ponferrada desde el primer año. El teniente de alcalde de Ponferrada recordó que, si estuviera el exrector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, «no se accedería a las presiones leonesistas de la propia universidad y de la propia sociedad leonesa, que no quiere que el campus berciano tenga ese grado». El secretario general de Coalición por el Bierzo participó anoche en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, presentado por el jefe de Informativos, Manuel Domínguez, y con la participación del delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

INFRAESTRUCTURAS

c Reivindicaciones. «Vamos a romper una lanza a favor del ministro Puente. A Coalición por el Bierzo nos da la sensación de que puede que haya una licitación de la autovía a Ourense y que se cumpla; además, es el único que llama al problema del Manzanal por su nombre», afirmó en relación con la reunión de la semana pasada entre el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, y el presidente de la Diputación de León, Gerardo A. Courel.

Presupuestos de la junta de castilla y león

c Inversiones. «Necesitamos más inversión; siempre hay más que aportar», subrayó en relación con las cuentas de la Junta de Castilla y León. No obstante, explicó que algunas de las inversiones se canalizan a través del Somacyl y que los polígonos tanto de El Bayo, en Cubillos del Sil, como el de La Llanada están contemplados y «van a ser uno de los futuros focos de empleo del Bierzo». «Nos gustaría una marcha más para radioterapia, pero se está en buen camino; una marcha más con el ambulatorio de la parte alta de la ciudad, pero está también en el buen camino», añadió.

Consejo comarcal del bierzo

c Estado de la institución. «Trabajamos muy a gusto con Courel —anterior presidente del CCB—; con el actual se ha desmoronado como un castillo de naipes». «El Consejo está triste y desnortado», indicó, y precisó que el presidente, el socialista Olegario Ramón, está preocupado por dar ruedas de prensa del PSOE municipal cuando, a juicio de Alonso, la institución berciana «requiere dedicarle las 24 horas».

panorama electoral

c Autonómicas. «Está muy al alza en León, pero aquí no tiene nada que hacer», así definió a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) al ser preguntado sobre la posibilidad de presentarse de forma conjunta a las elecciones autonómicas.

pacto municipal

c Ponferrada. «Los dos primeros años son los años de proyectar; ahora nos quedan dos años en los que necesariamente se tienen que materializar y ejecutar esos grandes proyectos que hay sobre la mesa, y no me cabe duda de que vamos a ser capaces de hacerlo. Estamos en fase de elaboración de algunos proyectos, y el 2026 y el 2027 son años para poder ejecutarlos», remarcó. «Estamos en un momento trascendental, donde tiene que haber certidumbre y seguridad, y van a llegar muchas inversiones a Ponferrada, además de otras que vendrán de la mano del trabajo que se está realizando con la Junta de Castilla y León».

oposición en el consistorio

c PSOE y Vox. «El portavoz del PSOE tiene una manera muy particular y personal de ejercer la oposición. Ni siquiera es dogma de fe en el PSOE ejercer esta oposición tan férrea, que desde mi punto de vista y el de Coalición por el Bierzo es absolutamente desleal en temas fundamentales y principales para la ciudad, lo primero son los ciudadanos y su bienestar». «A pesar del bloqueo de la oposición —PSOE y Vox—, si el resto se une, nosotros sacaremos adelante las propuestas», afirmó.

PROYECTOS

c Calle del Cristo y Mercado de Abastos. «La remodelación de la calle del Cristo: hemos recibido parte del proyecto». «Lo que queremos hacer es un icono desde el punto de vista turístico y comercial, una renovación, porque está exactamente igual que hace 40 años y se encadena con el proyecto del Mercado de Abastos».

remodelación

c Avenida del Castillo. «Estamos trabajando intensamente en ese anteproyecto para que sea la gran obra de transformación del Puente García Ojeda, una renovación que será tanto estética como funcional».

Leonesismo

c Postura del Grado de Medicina. «Hay silencios que matan y no decir absolutamente nada; el que calla, otorga. Y las veces que nosotros los hemos puesto ante el espejo, no les ha gustado. Está claro que lo que quieren son los votos del Bierzo, pero no les importa el Bierzo».