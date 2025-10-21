Ponferrada llevará al Pleno del 31 de octubre la reforma de las piscinas Lidia Valentín

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada llevará a la sesión plenaria de este mes, concretamente el 31 de octubre, la reforma de las piscinas Lidia Valentín, que supondrá un ahorro energético de 2,9 millones de euros. Así lo avanzó el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, quien detalló que la información está a disposición y que estas instalaciones están cerradas “por la falta de mantenimiento y la irresponsabilidad política por parte del anterior alcalde y con un riesgo de hundimiento”.

“Así se ejecutarán unas obras en unas instalaciones que hemos heredado totalmente destrozadas para ponerlas en uso de los deportistas y de los vecinos, y también lograr el ahorro energético”, remarcó el regidor, quien insistió en que “cualquier político responsable votaría a favor de este proyecto”.

“Igual hay un grupo municipal que gobernó los cuatro años anteriores que va a cerrar las piscinas dos veces: una, con su desidia, su abandono absoluto y su falta de responsabilidad; y otra, si no vota a favor en el Pleno del 31 de octubre”, destacó.

El proyecto de las piscinas requiere una inversión de 2,5 millones de euros destinada a la de Lidia Valentín, a cargo de un millón de euros a fondo perdido de la Junta de Castilla y León y también con el ahorro energético, lo que no supondría desembolso para el consistorio ponferradino

Cuatrovientos

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, junto a la concejala de Fomento, Lidia Coca, visitó hoy las obras de renovación de los campos de fútbol de Cuatrovientos. Se trata de trabajos, de cerca de un millón de euros, que se ejecutan en los campos de Flores del Sil y en el Ramón Martínez.

“Es una obra que lleva tiempo demandándose y que ahora tendrá un césped artificial de última generación”, remarcó, y precisó que también habrá mejoras en el saneamiento de aguas. A esto se añaden mejoras en el equipamiento para que estas instalaciones “mejoren exponencialmente” y “cumplan con nuestros compromisos” con el barrio y con los usuarios.

Hay que recordar que las obras, a través de Somacyl, tienen un coste de 480.000 euros para el de Flores del Sil, 190.000 euros para Cuatrovientos y cerca de 325.000 euros para el de Ramón Martínez. El plazo global de ejecución de los trabajos en estos campos es de cinco meses.

Se trata de una obra muy demandaL. DE LA MATA