El pueblo de León al que solo le queda un nicho

El Ayuntamiento de Cacabelos celebrará este miércoles una sesión plenaria en la que se abordará una nueva solución para el problema de la carencia de nichos para enterramiento.

El cementerio está a punto de colapsar y según la alcaldesa en declaraciones hechas a Radio Bierzo, solo queda una sepultura por ocupar, por lo que se hace más que necesario acometer cuanto antes una ampliación del campo santo.

La solución pasa por el uso de una parcela pra la ampliación y con una inversión de 341.000 euros. La Diputación ha mostrado su disposición de ayudar.