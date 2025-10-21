El PSOE de Ponferrada critica la cubierta del Parque de la Concordia y pone como ejemplo las de León

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha criticado el proyecto que el alcalde Morala tiene para la estructura de sombra del Parque de la Concordia, en el que van a gastar 80.000 euros. Para los socialistas es una oportunidad perdida, que no da respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, pues la idea del Alcalde consiste en levantar unas estructuras metálicas, que si bien aportarán algo de sombra en verano, no ofrecen una solución práctica.

Desde el PSOE opinan que en ciudades vecinas como León se han instalado cubiertas funcionales en parques infantiles, que podrían haber sido tomadas como ejemplo.