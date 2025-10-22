Ponferrada teme el fin de la pedanía de Fuentesnuevas y que le endose 240.000€

El Ayuntamiento de Ponferrada ha dado a conocer a través de su concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, que hace responsable al grupo municipal socialista de la «posible desaparición de la Junta Vecinal de Fuentesnuevas». Como es sabido, la pedanía que preside el concejal socialista de Ponferrada, José Antonio Cartón, mantiene una deuda judicializada por compras relacionadas con el cementerio y los afectados no han cobrado. Según Moreno, «ahora mismo, el Ayuntamiento, y que lo sepan los ciudadanos, si esa Junta Vecinal se disuelve, que es probable, el Ayuntamiento de Ponferrada tiene que hacerse cargo de todas las deudas, porque lógicamente los adeudados y deudores lo solicitarán», dijo el concejal encargado de las cuentas municipales de la capital berciana.

Moreno resalta que, no sólo van a pagar todos los ciudadanos de Ponferrada la deuda de la Junta Vecinal de Fuentesnuevas, sino que esa misma deuda se verá incrementada «con todas las costas y con todos los intereses desde que los afectados tenían que haberlos cobrado». Esta situación, a juicio del mandatario municipal, es perjudicial para todos, para la pedanía de Fuentesnuevas y para el Ayuntamiento en base a la aplicación de la ley.

La Junta Vecinal de Fuentesnuevas acumula una deuda de unos 240.000 euros, originada principalmente por la compra de terrenos para la ampliación del cementerio y, según los propios gestores de la pedanía por impagos de IBI a lo que se suman tasas de basura heredadadas desde 1999.

Desde el Ayuntamiento de Ponferrada remarcan que hasta hace poco, para aprobar los presupùestos municipales había acuerdo con el presidente de la junta vecinal y a la vez edil del PSOE de Ponferada, José Antonio Cartón. En el presupuesto de Ponferrada, con Morala de alcalde, se dotaba de una partida para comprar las instalaciones deportivas de Fuentesnuevas, que son de la Junta Vecinal. «A nosotros, como ayuntamiento nos venía muy bien», dice el edil de Hacienda, «porque existe saturación en las instalaciones actuales y se ve estos días con el campo Ramón Martínez». «Queríamos dotar de nuevas instalaciones públicas y a la Junta Vecinal de Fuentesnuevas le venía bien la solución, porque adquiría unos ingresos que le permitían dar solución a su deuda; permitía que terceros cobrasen y permitía viabilidad a la propia Junta Vecinal. El pedáneo estaba totalmente de acuerdo, pero a día de hoy no sabemos lo que pasó, no sabemos por qué se rompió la baraja», dijo Moreno.

Se da la circunstancia que el asunto del cementerio y la deuda de la Junta Vecinal de Fuentesnuevas iba como destacado en el acuerdo previo para que los socialistas apoyaran el presupuesto, las cuentas para el 2026. del alcalde popular Marco Morala. Sin embargo, el asunto se enfrió y, como es sabido, desde el PSOE municipal que dirige el también presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, no están por la labor de permitir la aprobación de unas nuevas cuentas para afrontar los nuevois proyectos puestos encima de la mesa para el nuevo ejercicio anual. El PSOE se limitó a decir que hay incumplimiento de lo ya pactado y han judicializado el tema de Fuentesnuevas.