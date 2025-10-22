El Ayuntamiento de Ponferrada premia los dibujos de la Semana de la Movilidad

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través del Área de Medioambiente, Transporte y Movilidad dirigida por Carlos Fernández, ha dado a conocer las obras premiadas de los dos concursos de dibujo enmarcados dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, que este año se ha celebrado bajo el lema «Movilidad para todos». El objetivo era reflexionar sobre la importancia de garantizar un transporte sostenible y accesible para todos los ciudadanos, independientemente de su edad, capacidades, lugar de residencia o nivel de ingresos. Uno de los certámenes estaba dirigido a los alumnos de los primeros cursos de Educación Primaria, donde resultaron ganadores los dibujos de Yago Pérez y Sofía Martínez, del Colegio San José Obrero. En el segundo concurso, dirigido a asociaciones, fueron los de Nora Alejandra Amelio García (Ambi), Víctor Manuel Morales (Asprona) y Valentín García (Cee Bergidum). Los ganadores han obtenido bonos de transporte urbano, entradas y visitas al Fab Lab.