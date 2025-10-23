Unas 40 personas se forma en estimulación cardiaca

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha celebrado la IX edición del «Curso de Estimulación Cardiaca» en el Campus de Ponferrada. El taller estaba dirigido a médicos, residentes y personal de enfermería que trabajan con dispositivos cardiacos como marcapasos, desfibriladores automáticos implantables, resincronizadores cardiacos u holters implantables. Un total de 40 profesionales de Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón, Madrid, Canarias y Andalucía se han congregado en la comarca para asistir a las clases impartidas por los especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital El Bierzo Daniel Patallo, Efrén Otero y Miguel Quindós. Además, el curso ha contado con la colaboración de Jorge Vidal, médico del Hospital de Baza (Granada).

Por su parte, la Universidad de León ha colaborado cediendo el espacio para la formación, mientras que la empresa Embutidos Rodríguez ha donado los corazones para su disección y manejo. Se han impartido tanto sesiones teóricas y on line.