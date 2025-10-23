La exposición de Sorolla atrae a más de 40.000 personas a Ponferrada

La muestra se ha podido visitar desde el mes de mayo.L. de la mata

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) ha recibido en sus instalaciones de La Térmica Cultural a más de 40.000 visitantes en la exposición 'Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad' . La muestra, que abrió sus puertas al público el pasado 30 de mayo, ha supuesto un «rotundo éxito» y «demuestra la capacidad de la Fundación y de La Térmica Cultural para organizar y acoger exposiciones de esta envergadura», ha asegurado la directora general de Ciuden, Yasodhara López.

Sala de realidad virtual

Los visitantes han podido contemplar un total de 40 obras originales de Joaquín Sorolla, procedentes de 21 prestadores públicos y privados, algunas de ellas expuestas al público por primera vez. Es el caso de La red (Museo Universidad de Navarra), Retrato de Federico Suárez (Museo Universidad de Navarra), Duelo en una hostería (Colección Pérez Simón) y Puerto de Valencia (colección privada).

Imagen de la exposición en Ponferrada

Las personas que se han acercado a Ponferrada para conocer esta muestra proceden fundamentalmente de la provincia de León, seguidas de la Comunidad de Madrid, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y País Vasco, aunque también se ha registrado público de otros países.

En definitiva, se trata de una exposición gratuita que ha contribuido a «universalizar la cultura de alto nivel y garantizar los derechos culturales», ha comentado la directora general de Ciuden, quien también ha puesto el acento en la repercusión económica que ha supuesto para Ponferrada.

La exposición ha contado además con una sala sensorial y una sala de realidad virtual, dos propuestas que Light Art Exhibitions ha incorporado en este espacio. Además, más de un millar de visitantes disfrutaron de las actividades organizadas en torno a la muestra