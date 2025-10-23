La campaña de castaña tiene mala previsión por la sequía y el fuego

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

La campaña de la castaña de este año tiene una previsión mala por la sequía y el fuego, según las primeras sospechas de los castañicultores. «Las condiciones de este verano no favorecen el crecimiento de las castañas, por lo que habrá una disminución significativa. Sin embargo, a estas alturas del mes de octubre todavía no podemos dar datos concretos, aunque sí que hay una pequeña previsión de que la campaña será más floja de lo habitual», comenta Roberto Rubio, secretario de la Mesa del Castaño del Bierzo.

Esta Mesa está integrada por las asociaciones e instituciones representativas de la producción, transformación, comercialización, la propiedad y entidades sensibilizadas con el castaño y sus productos derivados como elemento dinamizador socioeconómico. Roberto Rubio es ingeniero forestal con una Máster en Dirección estratégica e investigación de mercados.

Como elemento positivo respecto a otras campañas, reseñar que los muestreos elaborados en los erizos de los castaños han mostrado la presencia de hongos en un porcentaje realmente bajo.

En cambio, finalmente, son 1.300 las hectáreas de castaños afectados por los incendios de este verano en la comarca, lo que viene a equivaler a cerca de un 8% del total. «El grado de severidad con el que fuego trató a estos árboles es variable. Obviamente para esta campaña ya están perdidos, pero para el futuro son recuperables. En la primavera de 2026, sabremos cuáles serán productivos en la campaña de ese próximo año», pronostica Rubio.

El año pasado, en 2024, se alcanzó una cantidad de castañas por encima de los seis millones de kilos y aunque esta cifra no se acercó a los siete millones y medio de kilos de media existente previamente, sí que estuvo por encima de los datos de 2023 y 2022. Este 2025 parece que volverá a estar por debajo de la media, lo que mantiene una tendencia continuista a la baja en esta década de los años 20 del siglo XXI.

Como fechas próximas importantes, entre el 14 y el 16 de noviembre, se llevará a cabo en el recinto ferial de Carracedelo la XVI Feria de la Castaña Biocastanea, mientras que en los días previos (13 y 14) se realizarán unas jornadas técnicas en el campus de Ponferrada de la ULE.

