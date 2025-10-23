El urólogo del Gasbi, Óscar Miranda, presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología

El urólogo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) Óscar Miranda ha sido nombrado presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología (ACLU).DL

El urólogo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) Óscar Miranda ha sido nombrado presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología (ACLU) tras la Asamblea General celebrada el pasado viernes 17 de octubre en Segovia. En dicha asamblea, también se nombró vicepresidente a Mario Martín, jefe del servicio en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Ávila, y secretario al médico del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), Miguel García. Completan la Junta directiva Ángel Gallego como tesorero y Francisco Campanario, Alberto Rivero y Bárbara Padilla como tesoreros.

Además de ser el jefe del Servicio de Urología en el Hospital El Bierzo, Miranda es el coordinador de la cirugía robótica en la Gasbi, desde Ponferrada. "Este reconocimiento posiciona al área sanitaria berciana como un polo de atracción para todos los urólogos de Castilla y León. Este nombramiento refleja su trayectoria, liderazgo y compromiso con la excelencia en la atención urológica de los pacientes, así como en el avance de la especialidad en toda la Comunidad", destacan desde la gerencia sanitaria del Bierzo.

Los especialistas de la Gasbi han felicitado al nuevo presidente de ACLU en esta nueva etapa a través de su cuenta de Instagram: “Seguimos creciendo juntos, al servicio de nuestros pacientes”, han remarcado.