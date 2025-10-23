Uno de los castros mejores conservados de la Península está en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Castro de Chano es un importante yacimiento arqueológico prerromano ubicado en el valle de Fornela, en el municipio berciano de Peranzares, en el extremo noroeste de la provincia de León.

Fue un castro astur habitado aproximadamente desde finales del siglo I A.C. hasta la primera mitad del siglo I D.C. Se encuadra dentro de la cultura castreña. Es posible que su asentamiento estuviera con las explotaciones auríferas romanas en la zona de los Ancares.

Es considerado uno de los castros mejor conservados y más importantes del Noroeste de la Península por su estado y sus dimensiones. Fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica en 1994.

Se encuentra en la ladera de una montaña. El asentamiento está defendido por una muralla perimetral y en la ladera oeste por tres foso excavados. Se han identificado más de dieciséis edificaciones de planta circular, construidas con lajas de pizarra obtenidas de los alrededores. Destaca el buen estado de conservación de los muros de algunas cabañas, que alcanzan hasta cuatro metros de altura. Las viviendas eran de uso doméstico, con un diámetro de hasta 5,5 metros. La puerta de acceso estaba elevada sobre el suelo, posiblemente para evitar la entrada de agua de escorrentía. En el interior se ha identificado un pequeño murete para el poste central y una losa de pizarra para la cocina. La viviendas se disponen unas junto a otras, con poco espacio para calles.

Se han recuperado objetos de cerámica (ollas, orzas, cuencos), tanto fabricada a mano como torneada, y útiles metálicos de hierro (martillos, cuchillos, lanzas) y bronce (fíbulas, hebillas, pulseras).

El castro estuvo oculto durante siglos hasta que las labores arqueológicas de recuperación se iniciaron en 1989.

Se accede al yacimiento a pie (con una caminata corta desde el área recreativa del Castro). Existe un Centro de Interpretación del Castro del Chano ubicado cerca del yacimiento, en la carretera de Chano a Guímara. En el área arqueológica se han realizado reconstrucciones de cabañas (similares a las pallozas de Ancares), algunas de ellas ambientadas en su interior para mostrar los usos domésticos y la vida astur de hace dos mil años (cocina y almacén).