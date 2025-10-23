Camponaraya se endulza los días 25 y 26 con la miel

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Camponaraya, un año más —y ya van ocho— vuelve a endulzarse con la Feria de la Miel, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre con una treintena de expositores y un amplio programa de actividades complementarias. La cita servirá, además, para promocionar la Marca de Garantía Miel del Bierzo, un paso decisivo que refuerza el valor, la calidad y la tradición apícola de la comarca berciana.

El evento permitirá a consumidores y operadores disfrutar de los productos que han convertido a la miel berciana en una de las más premiadas en certámenes nacionales e internacionales. A día de hoy, la Marca de Garantía Miel del Bierzo cuenta con cinco operadores y diez establecimientos adheridos, con el objetivo de ampliar su presencia a treinta puntos de venta antes de final de año y realizar una presentación oficial en Madrid.

La feria reunirá a productores, profesionales y amantes de la apicultura, ofreciendo al público la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de los apicultores bercianos, disfrutar de productos locales y participar en diversas actividades relacionadas con el mundo de la miel.

La cita está organizada por el Ayuntamiento de Camponaraya, la Marca de Garantía Miel del Bierzo y Apícola del Bierzo. Las actividades de esta feria, «ya consolidada en el calendario de eventos de Camponaraya», como subrayó el alcalde Eduardo Morán, comenzarán el sábado 25 de octubre a las 10.00 horas con la apertura del recinto ferial. A las 11.00 horas se celebrará la inauguración oficial, para dar paso posteriormente al tradicional corte de jamón. Por la tarde, el público infantil será protagonista con propuestas como pintacaras y un taller de chapas, mientras que la música correrá a cargo de DJ JaviHG.

La gran cita dulce de Camponaraya continuará el domingo con la Cata de Mieles en el Centro de Interpretación de la Vid y el Vino a las 11.30 horas. A las 12.00 horas comenzará el Concurso de Mieles en el recinto ferial, cuya entrega de premios se celebrará a las 13.30 horas. La jornada se completará con actividades dirigidas a niños y niñas, y a las 17.00 horas DJ Motto pondrá el broche musical.

Más allá de la miel, la feria es también un homenaje a quienes cuidan el territorio y conservan oficios. Así en cada tarro de miel hay meses de paciencia, kilómetros de vuelo y manos que trabajan con rigor y cariño.