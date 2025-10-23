Dos guarderías de Ponferrada incorporan local para guardar los carritos de bebé

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las guarderías municipales de Ponferrada tienen un nuevo servicio para facilitar las cosas a los padres con los bebés gracias al trabajo del ciclo de empleo de la Escuela Taller Municipal. El concejal responsable del área de Escuela Taller, David Pacios, ha presentado las nuevas estructuras de resguardo para carritos de bebé en las escuelas infantiles Camino de Santiago y Mago Chalupa, solicitadas desde hace años por las familias usuarias de los centros.

Estos espacios han sido construidos por los alumnos de albañilería y soldadura, de los programas mixtos de Formación y Empleo Ponsferrata II y Matinot VII, respectivamente, quienes se encargaron de la estructura, las puertas y la cubierta. Desde el inicio de esta legislatura, los talleres de empleo se han duplicado, pasando de dos a cuatro programas: soldadura, albañilería, jardinería y cocina, con el objetivo de formar a los alumnos y facilitar su inserción laboral. La concejalía agradece la colaboración de la Junta de Castilla y León en el desarrollo de estos programas. El concejal asegura que 4 de cada 10 alumnos de estos ciclos de la Escuela Taller logran trabajo al acabar el aprendizaje práctico.