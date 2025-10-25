La biblioteca García Yebra dona libros descatalogados

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Con el lema `Contra la desinformación: bibliotecas’ se celebró ayer en Ponferrada la conmemoración del Día de las Bibliotecas y en la Biblioteca Municipal Valentín García Yebra tuvo lugar la tradicional donación de ejemplares descatalogados, destinados a todos los públicos. De esta forma, cada usuario pudo llevarse a su hogar un máximo de dos libros para darles una segunda vida y seguir fomentado la lectura.

Esta actividad persigue poner el foco en el papel esencial que desempeñan todas las bibliotecas, independientemente de su tipología, en la lucha contra la desinformación. El Día de las Bibliotecas se celebra para para recordar el trágico incendio de la Biblioteca Nacional de Sarajevo en 1992.