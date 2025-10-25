Ponferrada autoriza la cesión de las antiguas escuelas de Dehesas a Alzheimer Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha autorizado el uso provisional del edificio de las antiguas escuelas de Dehesas a la Asociación Alzheimer Bierzo, que pondrá en marcha en este espacio el proyecto ‘Sosteniendo la vida en comunidades rurales – Dehesas'. Se trata de una cesión gratuita y temporal, por un periodo máximo de cuatro años, que tiene como objetivo crear un centro multifuncional comunitario que sirva como experiencia piloto para ofrecer servicios de proximidad y apoyo en el medio rural.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha subrayado que este acuerdo, de gran importancia social, busca fijar población, promover la autonomía personal, favorecer la igualdad y mejorar el bienestar y la cohesión social en la pedanía. «Demostramos cómo el esfuerzo, el trabajo continuo y la colaboración entre administraciones y entidades genera beneficios concretos para nuestros vecinos», señaló.