Comienzan a instalar las luces de Navidad en Ponferrada

Ponferrada ya ha comenzado a colocar las luces de Navidad. Será una iluminación que «mantendrá la calidad y la espectacularidad del año pasado, incorporando algunas novedades para seguir ilusionando y sorprendiendo tanto a vecinos como a visitantes» aseguran fuentes municipales.

Por el momento no se ha desvelado el número de calles pero seguro que contribuyen a consolidar a Ponferrada como una de las ciudades más atractivas y visitadas durante las fiestas navideñas. Y es que el interés por las luces generando un importante impulso turístico.