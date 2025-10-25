La Diputación critica la falta de diligencia del Consejo Comarcal

El presidente de la Diputación de León, el socialista Gerardo Álvarez Courel, al igual que el resto de grupos políticos con representación en la institución provincial, los leonesistas de la UPL y los populares, criticaron en sesión plenaria la «falta de diligencia» del actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Olegario Ramón, por no ser capaz de presentar en tiempo y forma la justificación final de fondos para pagar el plan de obras de las juntas vecinales de la comarca. Debido a la inacción de la institución que dirige Ramón se ha tenido que celebrar un pleno extraordinario de la Diputación para ampliar el plazo de presentación y así poder afrontar el citado plan de obras. Ello, como es sabido supone un gasto de funcionamiento por la celebración de este pleno extraordinario. Así, la sesión extraordinaria celebrada este pasado viernes en la Diputación de León aprobaba por unanimidad política conceder al Consejo Comarcal del Bierzo una ampliación en el plazo de justificación final de la aportación destinada a financiar el Plan de Juntas Vecinales de su ámbito territorial para 2023 hasta el día 25 de enero de 2026. Este era el único punto del orden del día de la sesión plenaria extraordinaria, al que han dado el visto bueno todas las formaciones políticas representadas en la corporación: PSOE, PP, UPL y Vox. De conformidad con la normativa de subvenciones y de procedimiento administrativo común, existe la posibilidad de ampliar los plazos por un periodo que no exceda de la mitad del inicial, que debe ser acordada con anterioridad a la finalización del plazo inicial. En este caso, la ampliación del periodo de tres meses se computa desde el 25 de octubre.