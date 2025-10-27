El Campus berciano aborda la normativa de la IA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

¿Puede un profesional continuar su carrera hoy al margen de la inteligencia artificial? Para Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, catedrática en Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III, la respuesta es «contundentemente no». Experta en nuevas tecnologías aplicadas al Derecho, la también docente e investigadora estará hoy lunes 27 de octubre en el Campus de Ponferrada como ponente en una conferencia sobre los límites de la inteligencia artificial en el marco normativo.

La charla, enmarcada dentro del ciclo «La inteligencia artificial que viene» organizado desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, se celebrará en el salón de actos del edificio de usos múltiples a las 10.30 horas. Con carácter gratuito hasta completar aforo y abierta al público general, la ponente señala que no son necesarios conocimientos previos de derecho para aprovecharla.

La experta detalla los cuatro modelos de gobernanza de la IA que encontramos en el mundo y qué se debe de hacer.