Ponferrada acoge la jornada 'Deporte y familia'

Ponferrada acogió ayer domingo la actividad «Deporte y Familia» que organiza la Junta de Castilla y León con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada. Se trata de una iniciativa que se celebró, de forma completamente gratuita, en horario de mañana, en el Pabellón de las Piscinas Climatizadas del Plantío.

Por su parte, la concejala de Deportes y Juventud, Eva González del Ayuntamiento de Ponferrada, ha agradecido a la Junta de Castilla y León «el haber contado de nuevo con Ponferrada para acoger esta iniciativa». «Deporte y Familia» se plantea como una jornada para todos los públicos en la que poder disfrutar de una gran variedad de disciplinas deportivas listas para ser descubiertas por futuros practicantes y atracciones diversas como hinchables y juegos infantiles. Todo ello de forma gratuita, monitorizada y sin límite de acceso a las diferentes actividades. Cientos de personas participaron en esta propuesta familiar.