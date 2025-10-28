Ponferrada sube en estancias pero baja precio medio por habitación

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

David Belzuz es el presidente de los hosteleros del Bierzo y tiene un análisis con un punto de vista diferente de los datos ofrecidos por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) y la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). «»El mensaje que quiero mandar es que está bien ir subiendo, aunque realmente sea poquito a poco. Es positivo pero no para echar las campanas al vuelo»». Y es que, aunque han subido los datos de estancia media de viajeros y el de pernoctaciones, ha bajado el del precio medio por habitación (ADR). Teniendo en cuenta los primeros nueve meses de 2024 con los de este año, se ha pasado de 56,02 a 55,72 €, lo que implica una bajada del 6%. «Y aunque la estancia media ha subido de 1,35 a 1,46 noches, hay que tener en cuenta que antes de la pandemia, en 2019, estaba en 1,62, con lo que aún no hemos recuperado esos niveles prepandemia».

«La variación del ADR (del inglés Average Daily Rate) de un hotel se refiere a los cambios en el ingreso promedio por habitación ocupada y puede indicar éxito, fracaso o fluctuaciones en la demanda. Un ADR creciente sugiere que el hotel está aumentando sus ingresos por habitación, lo cual puede deberse a una estrategia de precios más alta, eventos locales, alta estacionalidad o un aumento en la demanda. Un ADR bajo puede indicar la necesidad de ajustar precios o estrategias», explica.

Según la interpretación del presidente de los hosteleros, esto significa que «los visitantes están gastando menos y las estrategias realizadas tienen poca efectividad. De alguna manera, no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. No estamos al mismo nivel que otras ciudades de 'nuestra liga'».

«Tenemos un reto pendiente que es el de incrementar visitantes, diversificar fuera del verano y tener la capacidad de convertirnos en destino final y no ser solo ciudad de paso (derivado de la ubicación y ser etapa del Camino de Santiago). En la hostelería tenemos picos en verano y valles el resto del año. Llenamos en días grandes y luego Ponferrada es un solar. Hay que tener en cuenta que en los picos se pierde gente porque ya no hay más sitio y luego ya no vuelve en otro momento», arguye.

Otro tema candente en Ponferrada es la falta de una Escuela de Hostelería o la impartición de los grados de FP específicos del sector, por lo que «se necesita una garantía de formación algo más estable. Hubo cursos de la Junta en el pasado, el Sepe tiene los suyos y ahora mismo acaba de empezar la Gastroescuela auspiciada por el Consejo Comarcal, pero parece que cada uno tira para un lado, falla el resultado final y la continuidad».

Ocio nocturno

En cuanto al ocio nocturno, «está más que desaparecido en Ponferrada. Aunque ahora al llegar el frío puedan volver a llenarse un poco más los pubs y bares de copas, nunca a los niveles que llegó a tener la ciudad. Aunque la vuelta de los universitarios mejore algo la situación, es escasa mejoría. Y en verano la gente claramente escoge las verbenas de los pueblos y cualquier otra opción al aire libre, donde además están menos controlados. Es como el tema de fumar en las terrazas, donde solo se va a cambiar el problema de sitio».

Se necesita una Escuela de Hostelería en el Bierzo, con una garantía formativa algo más estable