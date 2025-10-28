Courel: «Necesitamos como respirar el fin del lazo del Manzanal, es vital»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La solución ferroviaria del Manzanal «es vital» para el desarrollo de la comarca del Bierzo. Así lo manifestó ayer el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, quien participó en el programa de televisión La Tertulia de La 8 Bierzo, presentado por el periodista Miguel Ángel Blanco y que cuenta con la participación del delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López, y el director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Lazo del Manzanal

Solución ferroviaria. «No es que sea necesario, es que es una obligación que se suprima. Vamos a poner toda la carne en el asador porque no puede ser que de León a Madrid sean dos horas y de León a Ponferrada, otras dos. Necesitamos llegar en una hora a León».

Autovía a orense y terminal de mercancías

Futuro. «El Ministerio la va a licitar antes de que termine el año. Se habló de diferentes circunstancias —en referencia a la reunión que tuvo con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente— y hay una voluntad política clara de comenzar a construir esta carretera y que sea una realidad».

«Todas las administraciones tienen que empujar en la misma dirección y todos sumar. Si cada uno quiere colgarse la medalla, el territorio no avanza y en esa película nunca me van a encontrar», respecto a la terminal de mercancías del Aeropuerto de León.

Visita Pedro Sánchez

Acto del PSOE. «Cuando ha habido incendios, cuando ha visitado la tragedia en la comarca, el compromiso de Sánchez se ha materializado: los bomberos profesionales —que en la Junta de Castilla y León no tienen— han aprobado una reducción por la peligrosidad para el cómputo de los años de trabajo y eso se ha arreglado».

«Esas pequeñas cosas que ayudan a la sociedad a mejorar, a tener unas condiciones laborales dignas, también hay que reflejarlas».

Ausencias socialistas

Alcalde de León en el acto del PSOE . «Al presidente de la Diputación tampoco le invitaron a hablar y estuve allí todos los días; no les di la bienvenida a la provincia». «El futuro de José Antonio Diez en el Partido Socialista lo tiene que marcar él; la puerta para entrar y para salir también, si no se siente a gusto en el partido. Insisto en que no tengo ningún cargo para pedirle responsabilidades en ese aspecto; no comparto muchas declaraciones que hace. Los trapos sucios —por decirlo de alguna manera— hay que lavarlos de puertas hacia dentro; lo que no se puede es utilizar la voz pública para sembrar dudas sobre las primarias del PSOE».

Consejo del Bierzo

Institución comarcal. «El Consejo Comarcal del Bierzo llevó una pequeña regañina porque obligó a una convocatoria extraordinaria del Pleno». «En dos años lo podían haber agilizado y lo podían haber pedido antes. Ese despiste motivó esa regañina por parte de los portavoces». «Me duele lo que le puede pasar al Consejo Comarcal del Bierzo porque viví esos ocho años con mucha intensidad y trabajé duro».

Parque de bomberos

Servicios provinciales. «En seis años de gobierno socialista, con UPL, se pusieron en funcionamiento cuatro parques de bomberos con unos cinco o seis millones anuales. La Diputación tiene acuerdos con los ayuntamientos de Ponferrada y de León para que salgan a cubrir los incendios a los que no pueden llegar desde los cuatro parques. Y queremos cinco con el de Bembibre».

Pacto con UPL

Buen estado. «Funciona estupendamente. Sabemos que si algo sale bien es gracias a todos, y que si sale mal, es culpa de todos». «Tenemos nuestras discrepancias, pero es lógico en un grupo de 13 personas; las cosas las hablamos, las debatimos y tomamos las decisiones unidos». «Esa unidad hace que todo el mundo esté contento con lo que hacen los diputados y diputadas del PSOE y UPL».

Presupuesto institución

Las cuentas. «El año pasado se hablaba de un 80-85% que estaba en ejecución con la incorporación de los remanentes». «Ese año aprobamos 60 millones para el plan de infraestructuras, que nunca se había destinado tanto a los municipios. Como decía el anterior presidente, Eduardo Morán, hay que gastar hasta el último céntimo y tiene que ir hacia los pueblos».

Inversiones

Mantenimiento carreteras. «Ahora valoramos la afección de los incendios para hacer actuaciones por cerca de 4 millones. Queremos empezar cuanto antes para reconstruir. Son muchísimos kilómetros».

Despoblación

Servicios. «Dar servicios con la banca móvil, que se despliega a más de 130 poblaciones de la provincia, es algo bueno para fomentar que las personas no se vayan».