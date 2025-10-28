Valdefrancos rehabilita sus antiguas escuelas con un programa de formación

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Programa Mixto de Formación y Empleo de Albañilería ha finalizado la recuperación íntegra de la Escuela de Valdefrancos.

Concretamente, un total de una decena de alumnos se han encargado de este proyecto, que se ha hecho posible con una inversión de 5.000 euros, ya que «llevaba años sin intervención», según informó el concejal de Comercio de Ponferrada, David Pacios.

El edil recordó la apuesta que se hace desde el equipo de Gobierno con estos programas de Formación y Empleo, que se han duplicado en este mandato, y también agradeció el respaldo de la Junta de Castilla y León. Pacios confía en que el alumnado acceda al mercado laboral. Los trabajos se han ejecutado en nueve meses, desde el mes de febrero.

Se trataba de una construcción de 1960, y las paredes tenían humedades, por lo que se ha realizado una reforma integral tanto en el interior como en el exterior.

Por su parte, el edil de Medio Rural, Iván Alonso, puso en valor la labor de este taller de empleo, que «siempre había sido solicitada, porque la intervención en la Escuela de Valdefrancos debía ser integral".

"Hay que tener en cuenta que se realizan intervenciones en nuestros pueblos», resaltó. «Tenemos este apoyo, y nuestros pueblos lo agradecen; el resultado es sobresaliente», añadió.

Finalmente, el alcalde pedáneo de Valdefrancos, Ricardo López, se mostró satisfecho con el trabajo realizado.

Cabe recordar que esta acción formativa es uno de los cuatro talleres que culminan durante este mes de octubre y que se enmarca dentro de los habituales programas del ECyL, por los que han pasado 40 alumnos, durante nueve meses.