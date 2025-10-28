Ponferrada acoge ‘Halloponfeween’ el 1 de noviembre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La concejala de Deportes y Juventud, Eva González, invita al público de todas las edades, pero especialmente a los más pequeños acompañados por sus familias, a participar en «Halloponfeween». El evento temático tendrá lugar el 1 de noviembre de 16.00 a 20.00 horas en el Pabellón Municipal José Arroyo de Flores del Sil. La entrada será gratuita con la recomendación «a los niños de acudir disfrazados, para que todos puedan compartir su creatividad en un día que cada año es más especial para los más jóvenes». «Una alternativa que Ponferrada ofrece por primera vez», matiza.