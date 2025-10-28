El plan 'Cuidando al cuidador' de la Gasbi y la ULE, premiado

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las fisioterapeutas de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) Yolanda Escribano y Ana Martínez, han conseguido el segundo puesto en los premios Diseñando Acciones de Salud Pública (DASP). El trabajo, titulado 'Cuidando al cuidador', se ha llevado a cabo junto con las alumnas de tercero de Fisioterapia del Campus de Ponferrada, Carmen Montero y Lucía Mansilla, y ha estado coordinado por la profesora de la Universidad de León (ULE), Beatriz Alonso.

El proyecto se ha centrado en los cuidadores de las personas con discapacidad, en las patologías musculoesqueléticas y emocionales a las que se enfrentan y en la importancia de las medidas preventivas para fomentar el autocuidado.

Durante dos sesiones se han trabajado temas como el impacto físico y emocional del cuidado prolongado. La primera sesión ha estado dirigida a la prevención de lesiones: utilizando técnicas para la movilización (con el llamado método Dotte), técnicas de automasaje y estiramientos.

La segunda sesión ha consistido en un taller somático dirigido al aprendizaje de herramientas para la regulación del sistema nervioso, como son los ejercicios de respiración, yoga somático y técnicas específicas para el nervio vago.

La gala de entrega se ha celebrado en Valladolid, dentro del II Congreso Internacional de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, donde el proyecto se ha alzado con el segundo puesto en la categoría «Acciones de prevención, diagnóstico precoz y abordaje de la fragilidad», organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León.