Un total de 40 pacientes son atendidos en la Unidad de Dolor Crónico en Ponferrada

Un total de 40 pacientes son atendidos en la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico en Ponferrada, que ha visitado esta mañana el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos. “Nuestra idea es seguir aumentando para poder extender este tratamiento”, puntualizó, e indicó que en Castilla y León “son más de 6.000 pacientes, con resultados satisfactorios”.

Recordó que esta patología es “enormemente prevalente” y que un 25% sufre problemas de dolor crónico. Hasta el momento, se trabaja del mismo modo que el dolor agudo, es decir, interviniendo en las partes dañadas o mediante fármacos. “Ahora se trata al paciente con dolor, y es importante abordar todas sus condiciones; además, se evita en gran medida el consumo de fármacos”. En este sentido, precisó que en 2024 se recetaron 7 millones de unidades de medicamentos para el dolor en Castilla y León, lo que ha supuesto 50 millones de euros. “Estos analgésicos, tomados de modo continuado, pueden crear problemas como el que se generó en EE.UU. con los opioides”.

Las Unidades del Dolor son multidisciplinares, con fisioterapeutas que trabajan la parte importante y se complementan con médicos de Atención Primaria y de Salud Mental.

Alejandro Vázquez se desplazó a continuación al Hospital de El Bierzo para comprobar las obras de la Unidad de Rehabilitación que estarán “terminadas a final de año” y, posteriormente, comenzarán las de Radioterapia.

En la hoja de ruta también se incluye una reunión con el Servicio de Oncología, que ya cuenta con cuatro especialistas.