Diario de León

Las imágenes del lodazal creado en Molinaseca por culpa de la ceniza

La Junta de Castilla y León decidió contratar una intervención urgente en el río

Molinaseca antes y después de la llegada del lodo.

Molinaseca antes y después de la llegada del lodo.ANA F. BARREDO

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Imágenes del río Meruelo a su paso por Molinaseca.

Imágenes del río Meruelo a su paso por Molinaseca.ANA F. BARREDO

