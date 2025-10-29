La muestra "Rolando 2:15-2:45. 50 años de la primera masacre de ETA" llega a Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Museo de la Radio de Ponferrada acoge desde ayer y hasta el 28 de enero la exposición Rolando 2:15-2:45. 50 años de la primera masacre de ETA. Se trata de un proyecto del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria que cuenta con el apoyo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y la Junta de Castilla y León.

La exposición, que ya se ha visitado en más de treinta sedes, repasa el atentado del 13 de septiembre de 1974 en la cafetería Rolando, junto a la madrileña Puerta del Sol. Allí, a las 14.30 horas de aquel día, una bomba cargada con metralla estalló en el comedor, provocando la muerte de once personas y heridas a más de setenta.

Se considera el primer atentado masivo e indiscriminado de la larga historia de ETA. El balance final de la matanza de Rolando ascendió a trece víctimas mortales, entre las que se encontraba el leonés Manuel Llanos Gancedo.

«Hoy no venimos solo a inaugurar una muestra. Venimos a cumplir con el deber ético de la memoria y con la verdad histórica. Hace 50 años, ETA cometió un acto de barbarie que marcó un punto de inflexión en la historia de nuestra nación, un acto de terror que inauguró el capítulo más oscuro de la violencia en España: su primera masacre», remarcó el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, durante la apertura, con la presencia de un nutrido grupo de autoridades civiles y militares de la comarca berciana.

Rigor narrativo

También recordó que la exposición ha sido recientemente galardonada con el Premio de la Asociación de Historia Contemporánea. «Este reconocimiento subraya la calidad académica y la rigurosidad narrativa de la muestra, demostrando que la mejor forma de honrar a las víctimas es a través de la verdad y el conocimiento. Desgraciadamente, la barbarie ha sido tanta —niños incluidos— que no necesita agrandarse el relato, sino plantearse con la simple verdad», enfatizó.

«La exposición es una lección de la historia sobre la que se puede construir un presente reparador: identidad y dignidad. El extraordinario poeta español y premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre escribió que «olvidar es morir». Olvidar es, en relación con los asesinatos de ETA y sus coberturas políticas, una muerte moral y colectiva sobre muchas muertes individuales y físicas», añadió el regidor, quien agradeció al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo este proyecto.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, destacó la importancia de «no olvidarse de las víctimas» y de las familias como «un ejercicio de justicia, respeto y crudeza en una época de terror». Nogales señaló al Museo de la Radio «Luis del Olmo» de Ponferrada, que acoge la muestra, como «el museo del recuerdo, porque don Luis del Olmo también fue objeto de este grupo terrorista para acabar con su vida».

La muestra Rolando 2:15-2:45. 50 años de la primera masacre de ETA se puede visitar de martes a sábado en de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 h.