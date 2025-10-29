La digitalización del sector agrario y forestal, en análisis

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

¿De qué herramientas tecnológicas se pueden servir las pymes vitivinícolas y frutícolas de la provincia para optimizar su producción, mejorar e impulsar su crecimiento? Precisamente a esto ha dado respuesta el «Encuentro Oferta–Demanda DIGIS3» celebrado este martes en el Campus de Ponferrada. Una jornada organizada por la Universidad de León y el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) en la que investigadores, expertos, empresas y administraciones han compartido conocimientos y experiencias de éxito para impulsar la digitalización del sector agrario y forestal. Una iniciativa que pone de manifiesto, como ha señalado la vicerrectora del campus berciano, Pilar Marqués, «el papel de la Universidad como institución de transferencia del conocimiento, siempre al servicio de la sociedad y las empresas». Flor Álvarez Taboada, co-investigadora principal de DIGIS3 (único hub de innovación digital europeo en Castilla y León y formado por seis socios, entre ellos la ULE y trece entidades asociadas) ha señalado que, desde la puesta en funcionamiento de este proyecto hace dos años, se han dado más de 500 servicios en toda la comunidad. «Las empresas son muy receptivas y hay un efecto contagio, una vez que saben que existen estos servicios, nos llaman para informarse». Utilizar drones para conocer el estado en el que se encuentra un viñedo o cultivo y saber así si necesita fertilización o riego; utilizar un georradar de pequeño tamaño para descubrir si un árbol tiene nudos y a qué profundidad se encuentran, son solo algunos de los usos concretos en los que se materializan los servicios de digitalización ofertados.