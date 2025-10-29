El Ayuntamiento de Ponferrada recibe a la Asociación Beda por su compromiso

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, acompañado por la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, recibió ayer en el Ayuntamiento a una delegación del Centro de Tratamiento del Alcoholismo Beda, encabezada por su presidente, Julio Esquinas. Durante el encuentro se hizo entrega a los representantes de la entidad de una placa conmemorativa en reconocimiento a «medio siglo de ayuda y compromiso con la ciudadanía del municipio». El equipo de Gobierno subrayó la importancia de la labor desarrollada por Beda a lo largo de estos 50 años en el ámbito de la prevención.