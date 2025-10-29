Carracedelo y Cesefor impulsan BioCastanea 2025

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Carracedelo y la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) han firmado un convenio de colaboración destinado a promover el desarrollo del proyecto BioCastanea 2025, un evento de referencia internacional que busca impulsar la castañicultura, fomentar la investigación y promover el desarrollo sostenible en la comarca del Bierzo. El acuerdo ha sido suscrito en el Ayuntamiento por Raúl Valcarce, alcalde del municipio, y Pablo Sabín Galán, director gerente de Cesefor.

Mediante este convenio, Carracedelo colaborará con Cesefor en la organización y desarrollo de la XVI Feria Internacional de la Castañicultura, aportando una dotación económica de 20.000 euros destinada a sufragar parte de los gastos.

La feria se celebrará del 14 al 16 de noviembre en el Recinto Ferial de Carracedelo, dentro del marco de BioCastanea 2025, que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en Ponferrada, Carracedelo y Corullón.