Ponferrada atiende a 40 pacientes en la reciente Unidad de Dolor Crónico

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Un total de 40 pacientes son atendidos en la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico en Ponferrada, que visitó ayer el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos. «Nuestra idea es seguir aumentando para poder extender este tratamiento», puntualizó, e indicó que en Castilla y León «son más de 6.000 pacientes, con resultados satisfactorios». «Es un proyecto que se creó en Valladolid y se ha exportado a nivel internacional y otras comunidades y esa eficacia en los resultados hace que desde la Junta de Castilla y León se impulse y extender en todas las áreas de salud».

Y es que esta patología es «enormemente prevalente» y que un 25% sufre problemas de dolor crónico. Hasta el momento, se trabaja del mismo modo que el dolor agudo, es decir, interviniendo en las partes dañadas o mediante fármacos. «Ahora se trata al paciente con dolor, y es importante abordar todas sus condiciones; además, se evita en gran medida el consumo de fármacos». En este sentido, precisó que en 2024 se recetaron 7 millones de unidades de medicamentos para el dolor en Castilla y León, lo que ha supuesto 50 millones de euros. «Estos analgésicos, tomados de modo continuado, pueden crear problemas como el que se generó en EE.UU. con los opioides». Las Unidades del Dolor son multidisciplinares, con fisioterapeutas que trabajan la parte importante del tratamiento y se complementan con médicos de Atención Primaria y de Salud Mental. De hecho, se han ido implantando en Castilla y León pero faltan Salamanca, Segovia, Zamora y Soria pero que estarán completas «antes de que acabe la legislatura». Asimismo, la Consejería prevé que, antes de que termine 2027, la Unidad de Dolor Crónico funcione en el conjunto del área de salud berciana en zonas como Bembibre y Fabero.

Alejandro Vázquez se desplazó a continuación al Hospital de El Bierzo para comprobar las obras de la Unidad de Rehabilitación que estarán «terminadas a final de año» y, posteriormente, comenzarán las del búnker de Radioterapia.

En la hoja de ruta también se incluyó una reunión con el Servicio de Oncología, que ya cuenta con cuatro especialistas. «Ya tenemos el proyecto básico de Radioterapia. Hacia febrero dispondremos del proyecto de ejecución de obra para iniciar después, de forma inmediata, la licitación», explicó.

La visita al centro asistencial berciano empezó por las obras del nuevo Servicio de Rehabilitación y continuaron por la Unidad de Ictus. Además se contó con la presencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala. El consejero también mostró su satisfacción por «tener cuatro oncólogos» aunque la plantilla es de seis. «Esperamos ir aumentando, progresivamente, esa plantilla, aunque ya saben que hay dificultades». Entre otros asuntos, Vázquez también avanzó que la Unidad de Ictus del Hospital El Bierzo estará operativa antes de que concluya el año y precisó que el servicio contará con «todos los elementos y el personal que indiquen los profesionales».