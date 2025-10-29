Mañueco anuncia 10 millones para ampliar a 170 hectáreas el área industrial de Ponferrada y Congosto

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala; el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Congosto, Jorge García Vega, tras la firma del protocolo de colaboración industrial.LUIS DE LA MATA

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, viajó este miércoles a Ponferrada con un pan debajo del brazo. Mañueco anunciaba una inversión de 10 millones de euros en la ampliación del polígono industrial de la Llanada (Santo Tomás de las Ollas, compartido por los Ayuntamientos de Ponferrada y Congosto). Se trata de un área industrial que ya funciona, pero que será urbanizada en su ampliación con todos los servicios hasta alcanzar las 170 hectáreas de suelo y dar otras oportunidades al asentamiento de nuevas industrias. Mañueco explicó que el protocolo firmado entre las tres administraciones supone en concreto ampliar en otras 35 hectáreas más de suelo industrial los terrenos que ahora mismo están en servicio en La Llanada. Serán los 10 millones de euros de inversión citada, con la aportación de un millón de euros por parte del Ayuntamiento de Ponferrada.

El titular de la Administración autonómica estuvo en la consistorial de la capital berciana con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien fue testigo de la firma del protocolo entre Mañueco y los alcaldes de Ponferrada, Marco Morala, y de Congosto, Jorge García Vega. El presidente autonómico adelantaba que pondrán en marcha un plan industrial de ámbito territorial como instrumento administrativo para agilizar lo máximo posible los trámites y que la inversión anunciada se convierta en una realidad en "obras cuanto antes." Mañueco dijo tras la firma del protocolo con los alcaldes que esta iniciativa "será una palanca" económica y de "dinamización para toda la comarca".

En el mismo acto, Mañueco anunciaba otra inversión de 3 millones de euros para el desarrollo de una nueva área industrial en Villablino, con la conversión de un viejo lavadero de carbón en 10 nuevas hectáreas de suelo para empresas.

La firma de este protocolo en Ponferrada contaba con la presencia de todos los agentes sociales, empresas (Fele, Círculo Empresarial, Cámara de Comercio de León), sindicatos, así como el presidente del Consejo Comarcal.

Los alcaldes de Ponferrada y de Congosto agradecieron a Mañueco su apoyo para la ampliación de este polígono de La Llanada. “Es una jornada que tendrá trascendencia y cambiará el futuro de los ponferradinos que consigan un puesto de trabajo”, dijo el regidor de la capital del Bierzo, quien habló de “un compromiso especialmente valioso, un hito que demuestra que la Junta y el presidente son sensibles a nuestras necesidades. Estamos cumpliendo nuestro compromiso electoral, aunque no es lo prioritario”, añadió Morala.

El alcalde de Ponferrada indicó que la ampliación de este polígono es vital para atraer empresas y generar empleo en una zona especialmente necesitada, tras el cierre de minas y térmicas y sin una “verdadera transición justa”, dijo, criticando la falta de inversión y de proyectos por parte del Gobierno central. “Lo verdaderamente importante es que estas son actuaciones que mejoran el entorno empresarial y hacen una Ponferrada más inclusiva. Crean condiciones para incrementar el empleo y fijar población. Hacemos un esfuerzo para acompañar esas inversiones de la Junta, como el asfaltado de La Llanada y Santo Tomás de las Ollas porque la colaboración institucional nos lleva hacia la mejora”, remarcó Morala.

El alcalde de Congosto, Jorge García, también tuvo palabras de agradecimiento para la Junta. “Estos proyectos no se quedan solo en el ámbito municipal sino que abarcan toda la comarca. Es un día importante. La ampliación de La Llanada es una apuesta decidida por el futuro, el empleo y desarrollo económico. Gracias a la Junta por hacerlo posible. Gracias por escuchar nuestras demandas y confiar en nuestro potencial e invertir en este polígono porque detrás de cada metro cuadrado de suelo industrial hay mucho esfuerzo y una convicción de que el medio rural y el desarrollo industrial son compatibles", señaló García y destacaba que su municipio apuesta por el turismo, pero sin dejar de lado la industria. "La Llanada es un polo de atracción para que las empresas puedan crecer y los jóvenes encuentren oportunidades de futuro", manifestó ante los presentes en la firma del protocolo de colaboración.