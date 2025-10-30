Morala y García ven un revulsivo en la inversión

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los alcaldes de Ponferrada, Marco Morala, y de Congosto, Jorge García Vega, no ocultaban ayer su satisfacción por la fuerte inversión de la Junta en creación de suelo industrial y posibilidades del necesario empleo y riqueza para la comarca. Hasta el presidente del Consejo Comarcal felicitó a Morala por el apoyo recibido de la Junta y aprovechaba para recordarle a Mañueco que tenían pendiente una reunión para abordar el convenio de colaboración. Los alcaldes de Ponferrada y de Congosto agradecieron a Mañueco su apoyo para la ampliación de La Llanada. “Es una jornada que tendrá trascendencia y cambiará el futuro de los ponferradinos que consigan un puesto de trabajo”, dijo Morala, quien habló de “un compromiso especialmente valioso, un hito que demuestra que la Junta y el presidente son sensibles a nuestras necesidades. Estamos cumpliendo nuestro compromiso electoral”, añadía, al tiempo que citaba el apoyo también de los bercianistas de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso y David Pacios.

El alcalde de Ponferrada indicó que la ampliación de este polígono es vital para atraer empresas y generar empleo en una zona especialmente necesitada, tras el cierre de minas y térmicas y sin una “verdadera transición justa”, dijo, criticando la falta de inversión y de proyectos por parte del Gobierno central. “Lo verdaderamente importante es que estas son actuaciones que mejoran el entorno empresarial y hacen una Ponferrada más inclusiva. Crean condiciones para incrementar el empleo y fija población. Hacemos un esfuerzo para acompañar esas inversiones, como el asfaltado de La Llanada y Santo Tomás de las Ollas, porque la colaboración institucional nos lleva hacia la mejora”, remarcó Morala. El alcalde de Congosto también tuvo palabras de agradecimiento. “Estos proyectos no se quedan solo en el ámbito municipal sino que abarcan toda la comarca. Es un día importante. La ampliación de La Llanada es una apuesta decidida por el futuro, el empleo y desarrollo económico. Gracias a la Junta por hacerlo posible. Gracias por escuchar nuestras demandas y confiar en nuestro potencial e invertir porque detrás de este suelo industrial hay mucho esfuerzo y una convicción de que el medio rural y el desarrollo industrial es compatible».